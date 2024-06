Sofie skal kæmpe om DM-titel i en særlig t-shirt

Som svar på Sofie Mosgaards spørgsmål om et godt råd til konkurrencen lød det blandt andet, at det gælder om at tale højt, tydeligt og langsomt, så alle kan høre én. Og så handler det både om at skærpe egne argumenter, men også give plads at rumme modstanderens pointer.

Snakken kom herefter til at kredse om Sofie Mosgaards budskab, der er gemt i t-shirten. Og her var ros fra justitsministeren, der var enig i problemet, hun peger på.

- Det er et super godt tema, du har taget fat i. Det er virkelig vigtigt. En måling for nyligt viste, at en stor del af danskerne holder sig tilbage fra at blande sig i den demokratiske, politiske debat. Fordi de simpelthen ikke orker alt det - for at sige det på godt dansk - bræk, der bliver skrevet, sagde Peter Hummelgaard (S).

Her kan du se mødet mellem de to på Folkemødet.