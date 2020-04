Sol fra morgen til aften - igen

Det tørre og solrige vejr fortsætter ufortrødent tirsdag og vil give temperaturer på op mellem 12 og 15 grader.

Det vil dog ved kyster med pålandsvind blive lidt køligere.

Læs også Se kravene: Udendørs idræt uden kropskontakt kan starte igen

Vinden bliver svag til jævn og vil mest komme ind fra øst, men ved bælterne kan vinden nå op til frisk vind.

I aften fortsat sol, og natten til onsdag vil det blive tørt og klart.

Nattetemperaturerne vil nå ned på mellem 2 og 6 grader. Vinden bliver svag til jævn fra øst.

Det tørre og solrige forårsvejr fortsætter de næste dage, og efterhånden kan temperaturen nærme sig 20 grader.

Læs også Følg corona-situationen: De ældste elever kommer ikke tilbage før ferien

Pas på solen

Det smukke forårsvejr lokker mange af os ud, men man skal være opmærksom på solens UV-stråler.

UV-indekset er et mål for, hvor mange af solens skadelige, ultraviolette stråler, som når ned til jordoverfladen. Er værdien over tre, anbefales man at beskytte sig mod solen, skriver TV 2 Vejret.

Mandag nåede UV-indekset en værdi på lidt over fire, så det er vigtigt, at man er opmærksom på den skarpe sol.