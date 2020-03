Sol på vej til Fyn

Der venter en solrig dag på Fyn, men det er måske for tidligt at finde forårsshortsene frem. Det fortæller Andreas Nyholm fra TV 2 Vejret.

- En frisk vind blæser igennem fra vest, og det gør, at det ikke kommer til at føles så forårsagtigt, som man ville tro ved at kigge ud af vinduet. Det ligner måske helt en sommerdag, men det snyder lidt, fordi vi har den friske vind fra vest, siger Andreas Nyholm

Læs også Sådan håndterer Fynbus opfordringer fra Regeringen: - Vær fleksible

Til gengæld kan fynboerne nyde solen helt indtil klokken 18 i aften. Dagen er nemlig tiltaget med fire en halv time.

Vinden ændrer sig ikke i løbet af dagen, og hele onsdag vil derfor være ret blæsende.

- I aften vil det fortsat være ret klart, men der kommer ingen frost, selvom vi er i marts måned. Det er fordi, vinden i løbet af i nat vil være kraftigt tiltagende, forklarer Andreas Nyholm.