Sol, sommer og søndag: Husk solhat og solcreme de næste mange dage

Det er lige så varmt søndag morgen, som det var lørdag. Dog med den markante forskel, at solen brager derudaf i stedet for gråvejret lørdag.

Det var Ærø, der lørdag fik allermest vand på Fyn med 17 millimeter på en halv time. Hen ad aftenen begyndte det at klare op.

På Sydfyn kan der stadig godt ligge nogle skyer fra morgenen af, og det blæser en del fra øst over Fyn. Men over middag begynder vinden at lægge sig, og så stiger temperaturerne.

Temperaturen vil komme op i nærheden af 23 grader de fleste steder på Fyn.

- Det ligner en meget solbeskinnet søndag. Sol, sommer og søndag, siger vejrvært på TV 2 Vejret Per Christiansen.

Kraftige stråler fra solen

I løbet af dagen kommer UV-indexet helt op på 6,5. Dermed er solen så kraftig, at du skal huske solcreme, medmindre du vil vågne op fra din eftermiddagslur i solen med en gedigen solskolding.

- Normalt kommer vi op på et UV-index på syv i sommermånederne i Danmark, så derfor er 6,5 højt. Derfor skal man huske på at beskytte sig, siger Per Christiansen.

Det høje UV-index gælder ikke bare søndag. Du skal holde fast i solhat, solcreme og sololie helt indtil på torsdag, sådan som prognoserne ser ud lige nu.

Flere af dagene ser det endda også ud til at blive meterologiske sommerdage, hvor temperaturen kommer op på 25 grader eller over.

Som altid i den danske sommer, er der en lille risiko for, at der også kan komme byger i løbet af ugen.