Solen kan kigge frem flere steder tirsdag

Det skyldes, at en front er på vej ind over landet, som bringer varme med sig senere på ugen.

TV 2 Vejret forventer, at det holder tørt i løbet af eftermiddagen, men hen under aftenen kan der begynde at falde byger flere steder.

Onsdag og torsdag bliver ligeledes overskyede, men med temperaturer på seks til otte grader. Fredag kigger solen frem, og det kan blive knap ti grader.