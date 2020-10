Solen kigger forbi

Torsdag skal man forvente, at dagen begynder skyet, og at man kan rende ind i en byge eller to.

Men DMIs prognose forudser, at i løbet af eftermiddagen vil solen dukke frem - nogle steder mere end andre steder - ligesom der vil blive længere mellem den kortvarige nedbør.

Temperaturen vil efter årstiden blive lun og ligge mellem 13 og 15 grader, mens vinden bliver jævn til hård fra sydvest.

I aften og i nat forventes enkelte byger eller til dels klart vejr, mens vinden drejer til vest og aftager til let til frisk vind.

I aften og nat falder temperaturen til mellem 8 og 12 grader.

