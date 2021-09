Solen kigger frem flere steder

- Det virker ret sandsynligt, når man kigger i prognoserne, at skydækket bliver erstattet af andre skyer med større mellemrum imellem og dermed et kig til den blå himmel, siger Thomas Mørk fra TV 2 Vejret.

Fra morgenstunden ligger temperaturen omkring 11-12 graders varme, men vil i løbet af dagen stige til 14-15 grader.

Det er også her - især om eftermiddagen - at solen har de største muligheder for at bryde igennem. Vinden vil være let til jævn og komme fra en østlig og nordøstlig retning.

Det fine vejr ser ifølge prognoserne ud til at fortsætte de næste dage, hvor solen nok har størst chancer for at kigge igennem skydækket tirsdag og onsdag.

- Det holder tørt, og så bliver det gradvist lunere i takt med at det blæser op fra sydvest, fortæller Thomas Mørk.

Tirsdag og onsdag kan temperaturen nogle steder snige sig op på 17 graders varme.