Solen skal nok dukke op

Hun spår at temperaturerne hurtigt når op 15 grader og i løbet af formiddagen nok skal nå op 20 grader - inden vinden begynder at røre på sig igen.

- Det frisker efterhånden op fra sydvest og syd, og det er et varsel om, at en koldfront er på vej, som i løbet af eftermiddagen og aftenen trækker ned over regionen, siger Lone Seir Christensen.

Mens inden koldfronten slår til kan fynboerne opleve 22-23 grader, men så falder temperatureren til under 20 grader.

Med koldfronten kommer det sidste regnvejr i denne uges første fem dage.

Sidst på ugen stiger temperaturen til omkring 29 grader.