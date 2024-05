Solrig lørdag, men skyerne er på vej

Solen skinner og temperaturen er efterhånden begyndt at minde om sommer. Således bliver lørdagen også en af de pæne dage rent vejrmæssigt.

Mens vinden har besindet sig en smule og kun bliver svag til jævn, så formår temperaturen at svinge sig op mellem 17 og 23 grader i det fynske. Sidder du direkte i solen, kan det nok endda føles varmere, nu hvor vinden har lagt sig lidt.

I aften får vi så lagt en dyne på himlen - for her begynder skyer i løbet af natten at trække ind over øen. Og selvom der ikke umiddelbart skulle være rusk og regn, så kan det ende med et par dryp søndag morgen. Det viser oversigten ifølge DMI.