Solrig og lun lørdag venter fynboerne

Langt de fleste fynboer vil på weekendens første dag opleve vejret som ganske mildt og solrigt.

Lørdag kan starte stedvist skyet og med risiko for lokal tåge, men efterhånden klarer det op med nogen eller en del sol, skriver Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).

Temperaturerne vil ligge mellem 16 og 19 grader, og vinden vil være svag til let fra skiftende retninger. Der kan derfor være rig mulighed for at suge lidt efterårslune til sig i løbet af dagen.

Aftenen og natten begynder med klart vejr, men tågen vender tilbage, og i løbet af natten vil der dannes udbredt tåge på det meste af Fyn.

Temperaturerne falder til mellem 5 og 12 grader. Vinden vil fortsat være svag til let.