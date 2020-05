Solrig og varm start på weekenden

Den forlængede pinseweekend lagde allerede godt fra land fredag, men der er altså endnu en solrig dag i vente for fynboerne lørdag.

Her bliver det lige en tand varmere med temperaturer på 20-21 grader og få skyer, der kun viser sig som lette slør.

Enkelte af dem kan dog vokse sig større og dryppe lidt, men vil gå i opløsning hen mod aftenen.

Høj risiko for solskoldning

Pinsevejret fortsætter den gode stime med temperaturer på omkring 20 grader og få skyer.

Man skal dog være opmærksom på, at solen og det lette skydække også betyder, at uv-indekset bliver højt i de kommende dage.

Det vil lørdag eftermiddag nå op på 5,5, og i pinsedagene forventes det at nå op i nærheden af 6,5. Er indekset under 3, regnes det for lavt, og over 10 for ekstremt. Når det kommer over 6, vil derfor være en forhøjet risiko for solskoldning.

Kræftens Bekæmpelse anbefaler, at man skruer ned for solen mellem 12 og 15.