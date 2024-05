Solrig onsdag i vente - men pas på huden

Der venter en flot dag, hvor solen har planer om at spille en hovedrolle på himlen over Fyn. Det betyder også, at UV-indekset sniger sig op, hvor det er en god ide at huske solcremen. Det skriver TV 2 Vejret.

UV-indekset rammer nemlig 4,5, og det betyder at den blege vinterhud kan få sig en rister, hvis den bliver for længe i solen uden beskyttelse.

Og det kunne man måske fristes til, for temperaturen kan ifølge DMI svinge sig op på mellem 17 og 21 grader - dog lidt køligere ved kysten. Vinden bliver svag til jævn fra øst, ved østvendte kyster lokalt hård vind, lyder det.

I aften fortsat tørt med en del sol, i nat til dels klart vejr. Temp. omkring 11 grader og let til jævn vind fra øst og nordøst, ved kysterne op til hård vind.