Solrig pinsedag til Fyn - men så skifter vejret

Selv om der flere steder er skyer på himlen søndag morgen, er der udsigt til blå himmel, sommerlige temperaturer og masser af sol til Fyn pinsedag.

- Det bliver en pinsedag, hvor det til at starte med kan være lidt svært at se solen danse, hvis man befinder sig i den vestlige del af Fyn. Lidt skyer kan nemlig drille i morgen- og formiddagstimerne, siger Ellen Nybo fra TV 2 Vejret.

- Ved titiden er de fleste skyer gået i opløsning, og så venter der en solrig dag med et termometer, der kan komme op på 21-22 grader, forklarer hun.

Vejrskifte på vej

I løbet af eftermiddagen og aftenen kommer der dog igen skyer på himlen.

- Det er et varsel om et vejrskifte anden pinsedag. Den bliver grå og våd. Et lavtryk løber op over landet, så i perioder kommer der regn og i perioder bliver det mere overskyet, siger Ellen Nybo.

- På bagkant af regnvejret kan der komme byger. De kan stedvis være kraftige, fortæller hun.

Næste uge bliver det køligere, og der forventes byger hver dag. Temperaturerne i næste uge ligger under 20 grader.