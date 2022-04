Solskinstimerne fortsætter på Fyn med varmt vejr resten af ugen

Solen får altså lov til at skinne i gennem i disse dage. I april er der målt sammenlagt 122,6 solskinstimer ifølge måling fra DMI. Men der er mulighed for langt flere timer i denne måned, for sidste år samme måned målte DMI næsten hele 245 solskinstimer.

Vejrskifte på vej

De høje temperaturer ser altså ud til at følge trop med gårdagens varme vejr. Tirsdag blev ifølge TV 2 Vejret årets hidtil varmeste dag i Danmark.

Her kom termometret flere steder over 18 grader i landet. De høje målte temperaturer skal også ses i sammenhæng med det relativt vindstille vejr for tiden, lyder det fra TV 2 Vejret.