Solstrejf bliver til blå himmel

Fynboerne står fredag op til en fin start på dagen. Der vil være vekslende skydække og dermed plads til solstrejf i morgentimerne.

Det samme gælder i løbet af formiddagen og i eftermiddagstimerne - faktisk vil der komme flere og flere huller i skydækket.

- I løbet af de sene eftermiddags- og aftentimer vil der være flere steder, hvor der er blå himmel, siger TV 2 Vejrets vært Sara Maria Franch-Mærkedahl.

Men, og der et men, der er en lille risiko for enkelte, men lette, byger. Her siger prognosen, at den eventuelle regn vil falde på det nordlige Fyn.

Temperaturen vil de fleste steder lande omkring 17-18 grader - nogle steder måske endda 19 eller 20 grader, siger Sara Maria Franch-Mærkedahl.

Kigger man frem mod pinseweekenden, kan man forvente sol og ikke mindst tørvejr.