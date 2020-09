Solstrejf på Fyn - men mere regn er på vej

Vinden har lagt sig en smule, men fynboerne står alligevel op til en grå lørdag - i hvert fald først på dagen.

Der kan nemlig blive chance for enkelte solstrejf, mens temperaturen sniger sig op på omkring 16 grader.

Og det er med at nyde det, for ud på eftermiddagen er der flere regnbyger på vej fra sydøst. Det våde vejr fortsætter resten af dagen.

Lun luft

Der er også risiko for, at søndagen starter vådt. Men når bygerne er drevet over, er der en pæn dag i sigte.

Sammen med regnen er der kommet lun luft op over Danmark, og på weekendens sidste dag kan temperaturen komme op omkring 21 grader.

I næste uge kan fynboerne se frem til temperaturer lige under de 20 grader og flere chancer for sol.