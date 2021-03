Som forventet: Rejserestriktionerne forlænges

Heller ikke i løbet af den næste måned skal danske borgere sætte næsen op efter en udlandsrejse.

Udenrigsministeriet har nemlig fredag forlænget rejserestriktionerne til og med 20. april. Dermed frarådes alle rejser til hele verden fortsat.

Det er helt i tråd med den politiske aftale bag genåbningen af Danmark, og det var derfor forventet, at rejserestriktionerne blev forlænget.

Også erhvervsrejser frarådes, men her gælder der enkelte undtagelser. Man kan fortsat få lov at rejse i forbindelse med levering af varer og tjenesteydelser ind og ud af landet.

Der ventes at komme en udmelding inden 15. april om, hvordan rejserestriktionerne kommer til at se ud fremover.

Udenrigsministeren og justitsministeren indkalder partierne bag genåbningsaftalen til politiske drøftelser efter påske.

Udrulningen af vacciner og etablering af coronapas ventes at blive et centralt element for genåbningen af rejser for de danske borgere.

Det danske digitale coronapas er under udvikling og ventes klar i maj, skriver ministeriet.

Desuden forhandler EU om et fælles certifikat, som også kan muliggøre rejser. Ifølge Udenrigsministeriet presser regeringen på "for, at den fælles EU-løsning bliver klar inden sommer".

Udenrigsministeriet bemærker også, at smittetallene i EU har været støt stigende de seneste par uger.

- Flere lande rammes lige nu af en tredje bølge af smitte. Danmark står i en bedre situation end det meste af Europa. Det vil regeringen værne om, skriver Udenrigsministeriet.

Ministeriet kalder begrænsningen af rejseaktivitet for "et væsentligt element i indsatsen for at have kontrol med smittespredningen".

Forlængelsen af rejserestriktionerne betyder også, at den skærpede grænsekontrol ved den dansk-tyske grænse fortsætter.

Kravet om et anerkendelsesværdigt formål og fremvisning af en negativ test ved grænsen gælder fortsat.

De nuværende rejserestriktioner stod til at udløbe 5. april. De gældende restriktioner blev første gang annonceret 8. januar i år, da risikoniveauet blev hævet til det højeste og dermed farvede hele verden rød for danske borgere.