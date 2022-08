Sommerbyger på vej: Her falder regnen mandag

Det solrige vejr og tårnhøje danske sommertemperaturer fortsætter mandag, hvor 20 grader allerede fra morgenstunden får det til at føles sommerligt.

Der venter dog mere end bare solskin for nogle fynboer.

- I løbet af eftermiddagen kommer der en luftmasse ind over Danmark, som giver lidt mere ustabile tilstande, og det gør, at der godt kan komme en byge eller to, især hvis man befinder sig inde midt på Fyn, siger TV 2 Vejrets Jacob Mouritzen.

Vejrværten forudser endda, at bygerne kan få følgeskab af torden.

Sommertemperaturen fortsætter

Temperaturene bliver dog ikke påvirket af regnskyllene og stiger i løbet af dagen til 29-30 grader.

Hen på aftenen vil bygerne dampe af, men der er fortsat risiko for et enkelt dryp eller to, selvom om regnen er kraftigst i løbet af eftermiddagen.

Den hede sommer betyder, at der flere steder er stor brandfare, og det har fået beredskabet til at advare om naturbrande.