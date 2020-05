Sommeren vi aldrig glemmer: Skal vi i karantæne, hvis vi kommer fra weekend i Tyskland?

Lastbilerne suser forbi grænsen i Sønderjylland for at levere og hente varer. Men hvis bilen er pakket med en weekendtaske og drømmen om en smuttur sydover, må man vende om igen.

Sådan har det været siden 16. marts, hvor Tyskland ligesom Danmark lukkede sine grænser. Men i takt med, at de store elever igen kommer ind i skolerne, at butikscentrene åbner, og hjemmearbejdspladserne så småt pakkes sammen, er snakken om en mulig grænseåbning blusset op.

Og det har fået Bodil Kolding-Jacobsen til at kontakte TV 2/Fyn med spørgsmålet: Skal vi i karantæne, hvis vi i næste uge får mulighed for at tage på weekendophold i Tyskland?

Bliv helst hjemme

Spørgsmålet kan, desværre, Bodil, ikke besvares, så længe vi ikke ved, om grænsen faktisk bliver genåbnet - og under hvilke betingelser.

Lige i øjeblikket opfordrer Udenrigsministeriet "kraftigt" til, at man holder sig hjemme i 14 dage efter hjemkomst fra et hvilket som helst land. Og også ,at man efter hjemkomst "nøje følger Sundhedsstyrelsens generelle råd i forhold til at begrænse smittespredning i samfundet."

Med andre ord har der altså på intet tidspunkt været et decideret krav om karantæne, sådan som man har set i en række andre lande. Men Udenrigsministeriet fraråder stadig alle ikke-nødvendige rejser til både Tyskland og alle andre lande.

Og det er der jo ikke noget nyt i.

Højere smittetryk i Tyskland

Det er der til gengæld i, at Tyskland for en uge siden skabte overskrifter og bekymrede miner, da det kom frem, at smittetrykket i landet er steget, og nu er over den kritiske grænse på én. Det vil sige, at hver coronapatient nu i gennemsnit smitter mere end én person, og det er desværre opskriften på, hvordan man ikke udrydder pandemien.

- Smittetrykket er steget, efter at en række restriktioner er lempet, sagde Robert Koch Instituttet (RKI), sidste weekend. Det er den tyske stats organ for infektionssygdomme.

Det er da også nogle høje smittetal. de opererer med hos vores store nabo mod syd. Alene i Hamburg har der været halvt så mange smittede som i hele Danmark. 5.017 smittede mod 10.858 i hele Danmark, fremgår det af Johns Hopkins Universitys globale corona-statistik.

Til gengæld er Tyskland og Danmark næsten identisk, når det handler om det relative antal af dødsfald. I følge Johns Hopkins Universitetet har Tyskland indtil nu haft 95 personer per 1 million indbyggere, som er døde med corona. I Danmark er tallet 93.

EU åbner langsomt op

Der bliver mange steder i EU netop nu arbejdet med forskellige løsninger på, hvordan EU-borgere igen kan bevæge sig rundt imellem landene indenfor EUs grænser. Længst fremme er de tre baltiske lande, Estland, Letland og Litauen, som har åbnet grænserne imellem sig og afskaffet alle regler om karantæne. Det skete natten til fredag og blev kaldt "Europas første rejseboble".

Nogle, blandt andre minister for industri, handel og turisme i Spanien, Reyes Maroto, mener, at det er vigtigt, at EU lægger en fælles plan for, hvordan borgerne kan bevæge sig rundt igen. Men Thierry Breton, EU-kommissær for det indre marked og turisme, har udtalt, at det er ”sandsynligt”, at visse dele af EU vil åbne for turister, mens andre vil forblive lukkede. Samtidig er der fra EU-kommisionens side lagt op til, at EU-landene kan åbne og lukke grænserne løbende.

I den kommende uge - og senest 1. juni - bliver vi klogere på, hvad der sker med Danmark og Tysklands grænse. Og dermed, om Bodil Kolding-Jacobsen kan komme på den weekendtur til Tyskland, som hun håber på.

