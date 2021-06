Sommerferien står for døren: Her skal du forvente kø på Fynske Motorvej

I den kommende weekend starter skolernes sommerferie, og det betyder vanen tro, at en af årets største rejseweekender står for døren.

Derfor skal du være opmærksom, hvis du kører på Fynske Motorvej. For når danskerne pakker bilen og kører mod Sydeuropa eller de jyske sommerhusområder, så forventer Vejdirektoratet, at der på bestemte dage vil være stor risiko for kødannelse og forlænget rejsetid.