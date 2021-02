Sommerhuse storhitter: Vil du sælge eller udleje, er det et godt tidspunkt

Fynboerne booker sommerhuse i stor stil i 2021, og hos Novasol på Langeland melder de om alt udsolgt i hele vinterferien.

- Det ser helt fantastisk ud. Vi har næsten tre gange så mange gæster, som vi plejer. Så vi har små 200 huse lejet ud i denne uge på Langeland, siger Irene Harrild Riis, der er ejerrådgiver for Novasol.

Efterspørgslen er endda så stor, at ferieboligudlejningsvirksomheden leder efter flere fynske sommerhusejere, der vil leje ud.

- Det betyder simpelthen, at vi mangler sommerhuse til udlejning, så vi kan imødegå alle de forespørgsler, som vi har, siger Irene Harrild Riis.

Derfor skal du udleje dit sommerhus: Hvis man vælger at supplere den private brug af sommerhuset med udlejning, så er det ikke bare en måde at få mere overskud i sommerhusøkonomien for den enkelte, det er også et stort bidrag til den regionale økonomi. Flere turister i lokalområdet bidrager til jobs i butikker, servicefag og restaurationsbranchen. Kystturisme skaber over 70.000 fuldtidsjobs i Danmark, viser en rapport fra Visit Denmark publiceret i februar 2021. Over 11.000 af de jobs findes på Fyn. Hos Novasol udlejes et dansk feriehus i gennemsnit 17 uger per år. Kilde: Novasol Se mere

Til påske 2021 ser Novasol en stigning i bookingerne på Fyn med over 200 procent sammenlignet med sidste år.

Og i skolernes sommerferie (uge 26-32) ser det endnu bedre ud. Her er stigningen i bookinger på Fyn på hele 270 procent.

Corona er skyld i succesen

På grund af coronarestriktionerne har gæsterne ikke mulighed for at rejse udenlands.

- Dem der plejer at tage på skiferie eller solferie, de skal være hjemme i Danmark, og der er vi jo lykkelige over, at de så vælger at komme i et sommerhus her på Langeland, siger Irene Harrild Riis.

Læs også Rift om dyrere boliger: - Man har pengene, og man keder sig lidt, så man køber mere

En af dem, der har valgt at tilbringe vinterferien i et sommerhus på Langeland, er Rose Maria Andersson Køhler fra Amager.

- Vi er en familie, der ellers altid har rejst meget, men ligesom mange andre, er vi også blevet tvunget til at finde nye muligheder, og derfor valgte vi at leje et sommerhus her på Langeland, siger hun.

Rose Maria Andersson Køhler fra Amager er sammen med sin familie taget på ferie på Langeland for at få noget luftforandring. Foto: Mikkel Skov Svendsen

Hun er glad for at komme en tur væk fra Amager og lære en anden del af Danmark at kende. Men havde man måtte rejse, er Rose Maria Andersson Køhler dog ikke i tvivl om, hvor ferien så var gået hen.

- Den var nok gået til udlandet. Sol og varme er noget vi generelt går efter, men jeg føler også, at det her er ligeså meget værd. Man får nogle andre oplevelser, siger hun.

Rekordmange sommerhuse solgt

Og det er ikke kun sommerhusudlejningsvirksomheder der oplever efterspørgsel på sommerhuse. Også ejendomsmæglerne oplever, at flere køber sommerhus end tidligere år.

- Hos sommerhuse har vi set kraftige prisstigninger og mere købsinterresse, siger Jan Størup Nielsen, der er chefanalytiker i Nordea.

Han oplever, at det især er ikke så dyre sommerhuse, der virkelig har været rift om.

I nedenstående tabel kan man se, antallet af sommerhuse til salg ved indgangen af janaur og februar i henholdsvis 2020 og 2021.

Kommune Jan. 2020 feb. 2020 jan. 2021 feb. 2021 Ændring primo feb. 2020 - primo feb. 2021 (procent) Ærø 5 5 1 1 -80% Assens 26 27 17 14 -46% Faaborg-Midtfyn 46 44 22 17 -63% Kerteminde 54 53 24 25 -54% Langeland 126 124 65 53 -58% Middelfart 67 63 38 32 -52% Nordfyns 98 101 55 38 -61% Nyborg 27 25 13 12 -56% Odense 0 0 0 0 0% Svendborg 30 29 10 7 -77%

kilde: Boligsiden.dk

Ifølge Jan Størup Nielsen kan den stigende interesse for sommerhuse skyldes, at vi generelt køber flere ting under corona

- Vi har måske flere penge nu, men vi ved ikke, hvad vi skal bruge dem på. Nogle har også fået udbetalt feriepenge, og når man så ikke kan komme ud og rejse, så tænker man, at man kan bruge dem på udbetaling til et sommerhus, siger han.

Holder efterspørgslen?

Selvom corona ikke forsvinder lige foreløbigt, er det svært at sige, om efterspørgslen på sommerhuse gør.

- Det er svært at sige om efterspørgslen holder. Der er nok nogle, der har fundet ud af, at de synes, det er dejligt bare at holde ferie i Danmark, mens andre måske får lyst til at rejse igen, når verden åbner op, siger Jan Størup Nielsen.

Læs også Voldsom fremgang: Langeland hitter hos boligkøbere

Derimod er de mere optimistiske hos Novasol på Langeland. Her håber de, at efterspørgslen er kommet for at blive.

- Det er jeg ikke i tvivl om. Jeg håber, at de får en god oplevelse og oplever vores natur og gæstfrihed her på øen, så de får lyst til at komme igen på andre tidspunkter, siger Irene Harrild Riis.

Fra næste uge er der igen ledige sommerhuse at finde hos dem på Langeland.