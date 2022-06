Sommerlige temperaturer på vej til Fyn

Weekenden venter for de flestes vedkommende lige om hjørnet, og det samme gør de lidt mere sommerlige temperaturer. Og fredag kickstarter både weekend og varmere vejr.

For fredag morgen ligger temperaturen på Fyn ganske pænt på omkring 10-13 graders varme.

- Så det er absolut til sommerjakken i dag og ingen grund til at tage regntøj med. Det skulle gerne holde tørt hele dagen igennem, siger TV 2 Vejrets Andreas Nyholm.

Og herfra vil solen få mere magt i løbet af de første timer af formiddagen.

- Op ad formiddagen kommer der ren sol igennem, så der vil være et par timer med næsten skyfrit vejr, inden der så igen i løbet af eftermiddagen kommer flere skyer, fortæller vejrværten.

Midt på eftermiddagen vil temperaturen så toppe fredag, hvor termometeret vil vise 19-20 graders varme - og måske lidt varmere lokalt. Derudover vil der kun være en svag vind fra en vestlig retning.

- Og det er et okay niveau, specielt når der ikke er så meget vind. Så behageligt vejr til at være udenfor - og hen under aftenen vil der være det samme, siger Andreas Nyholm.

Lørdag og søndag vil temperaturen få et lille nøk opad i forhold til fredag, men der vil også være risiko for regn i løbet af de weekenden.

Hvis du skal nyde weekenden uden for Fyn, så skal du være opmærksom på, at et trafikalt kaos truer Fyn, for store arrangementer ved og på både Store- og Lillebæltsbroen betyder, at der vil være 'ekstraordinær' trafik.