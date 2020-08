Sommerrabat slutter søndag: Museer har haft rekordmange besøg

Mange danskere har været tvunget til at holde ferie hjemme i år, og det kan mærkes rundt på de fynske museer, der har oplevet markant flere besøgende.

På Danmarks Jernbanemuseum i Odense har man oplevet en stigning på 70 procent i sommermånederne. Og i juli slog de rekord med 21.000 gæster igennem billetskranken.

- Det har været rigtig godt museumsvejr, mange flere danskere har været hjemme, og så er det tredje selvfølgelig, at vi har fået tilskud til at sætte prisen ned til halve, siger Steen Ousager, der er direktør for Danmarks Jernbanemuseum.

Slut med sommerpakke-rabatter

Den halve pris på entrebilletten kan tilskrives statens sommerpakke, der har givet tilskud til turistattraktioner, så de blandt andet kunne halvere prisen på entrebilletten. Men den rabatordning udløber på søndag.

Det ærgrer Erland Porsmose, der er direktør på Johannes Larsen Museet i Kerteminde. Her har de også oplevet et stigende antal gæster. I juli har der været 40 procent flere gæster i forhold til måneden sidste år.

De har lavet en undersøgelse blandt 500 af gæsterne, hvor halvdelen svarer, at prisen har været afgørende for besøget.

- Vi kan se, at det har tiltrukket nye gæster, som vi ikke har set før. Blandt andet børnefamilier der er kommet, fordi der var halv pris, siger Erland Porsmose.

På Johannes Larsen Museet kan man for tiden se en særudstilling af Henrik Saxgreen. Foto: Anders Høgh

Også på Jernbanemuseet i Odense er man bange for, hvad betydning det får, at tilskuddet fra staten nu ophører.

- Det kunne være rigtig godt, hvis vi kunne fortsætte med denne her ordning med halv pris på en eller anden måde, siger direktør Steen Ousager.

Turpas administreret af staten

Det er ikke til at vide, hvordan kulturbesøgene bliver fra på søndag, men Erland Porsmose har et forslag til, hvordan man kan holde fast i de mange besøgene.

- Man kunne lave et kulturpas, som staten administrerede. Det pas kunne så give adgang til alle de fynske attraktioner, og så kunne man afregne med staten, når man har fundet ud af, hvor mange besøgene, man har haft i slutningen af måneden, siger han.

Han mener også, at det – ligesom med halv-pris-ordningen – vil give anledning til, at flere besøger museer, de ellers ville nedprioritere.

- Med sådan et turpas vil man komme ud til noget, der står noget længere nede på ønskelisten, men som måske har noget at tilbyde dig, som du ikke havde tænkt.

