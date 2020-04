Sommerrevyer er reddet: - Vi er lettede, men ikke i hus

Lars Arvad, skuespiller og revydirektør, har et hjertebarn, nemlig sin helt egen Odense Sommerrevy. I 2016 brugte han alle sine sparepenge og søsatte en splinterny revy, som på få år er blevet en succes.

Men både Odense Sommerrevy og alle de øvrige sommerrevyer i landet har indtil lørdag aften været fanget i uvidenhed om deres fremtid. Revyerne var nemlig ikke omfattet nogen af de øvrige hjælpepakker.

Lars Arvad er også formand for RevyDanmark, sammenslutningen af danske revyer, og han er derfor ikke kun optaget af sin egen revy, men også af, hvordan alle landets øvrige sommerevyer kommer gennem coronakrisen.

Fynske revyer overlever

Derfor har landets revydirektører i samlet flok med Lars Arvad i spidsen appeleret til regeringen. Revyfolket er nu blevet hørt og en særlig hjælpepakke blev lørdag aften præsenteret af regeringen, som i løbet af lørdagen blev enige om at oprette en nødpulje på 200 millioner kroner.

Dermed er Odense Sommerrevy, Kerteminde Revyen og Rottefælden sikret overlevelse.

Aftalen er rigtig god, og jeg er stolt af, at de har lavet en speciel pakke til revyerne. Lars Arvad, revydirektør og formand for RevyDanmark

Puljen kan søges af de nødlidende kulturinstitutioner og såkaldt "sæsonbetonede scenekunstvirksomheder", som ikke er omfattet af øvrige hjælpepakker. Dermed får de danske revyer den længe ventede håndsrækning.

- Aftalen er rigtig god, og jeg er stolt af, at de har lavet en speciel pakke til revyerne. Den er med til at holde hånden under os, så vi ikke går konkurs, siger Lars Arvad.

Usikkerhed om premierer

Odense Sommerrevy under ledelse af Lars Arvad skulle have haft premiere 7. maj med plads til 777 publikummer. Hvorvidt revyen overhovedet kommer i gang, afhænger helt af, hvornår det igen bliver tilladt at være sammen i større forsamlinger.

Odense Sommerrevy har en helt særlig og dybt personlig betydning for Lars Arvad. Han er manden, der satte revyen i søen i 2016, hvor han investerede alle sine sparepenge i at skabe den helt nye revy i Odense.

Det var en solid ambition, fordi de fleste af landets revyer har mange år på bagen og dermed et trofast publikum, der vender tilbage år efter år, og dermed sikrer revyens overlevelse.

Men han sprang ud på dybt vand. Smed stærke kort på bordet med navnen som Vicki Berlin, Thomas Mørk og Ditte Gråbøl. De første år kneb det med helt at nå den ønskede billetindtægt, men fra 2018 trumfede han med navne som Niels Olesen og Bodil Jørgensen, og så gik det stærkt.

De folkekære skuespillere fik sammen billetsalget til at flyve mod sommerhimlen over Fuens Bøge i Odense, og succesen var i hus med en række udsolgte ekstra forestillinger. Endnu bedre gik det i sommeren 2019, hvor revyen spillede for fulde huse i hele seks uger.

Det er altså en fuldt udvokset og bæredygtig Odense Sommerevy, som lige nu er i fare for ikke at komme i luften i år.

- Jeg er ikke gået i panik endnu, men det kommer nok lige om lidt. Nu skal vi bare have den afklaring om, hvorvidt vi overhovedet kommer til at spille, siger Lars Arvad.

Rottefælden ved ikke, om den kommer til at klappe

Også i Revyen Rottefælden ved Svendborg er de glade for aftalen, men afventer også, om de overhovedet må spille, og om de skal tvangslukkes for at få del i hjælpepakken. Premieren var sat 4. juni og fra mandag 20. april skulle revyen have indtaget lokalerne i skoven og gået i gang med prøverne. Også her er præmieren udskudt på ubestemt tid.

Vi har brug for at komme videre, for vi har en stor klump i maven. Det er jo hele vores liv. Pia Ullehus, Diretør for Rottefælden

Rottefælden har plads til 252 publikummer. I følge den nye revypakke må der være 100 publikummer, men Rottefælden har brug for mere end 200 solgte billetter for at det løber rundt.

- Vi har en dyr produktion i forhold til antal publikummer, siger Pia Ullehus, som meget gerne ser en afklaring snart på revyernes situation.

- Vi har brug for at komme videre, for vi har en stor klump i maven. Det er jo hele vores liv. Men det skal også være forsvarligt, siger Pia Ullehus, direktør for Rottefælden i Svendborg.

I Kerteminde revyen er det en glad revydiretør, der tager telefonen. Mads Nørby ser med den nye pulje et begrundet håb om at kunne arbejde videre. Han skal nu i gang med at se nærmere på pakken.

- Jeg tror ihvertfald på, at pakken er så stor, at vi overlever og kan arbejde hen mod en præmiere næste år. Jeg tror ikke på, at nogen kommer til at spille revy i år, men nu må vi se, siger Mads Nørby, som ser frem til en Kerteminderevy i 2021.

Jeg tror ikke på, at nogen kommer til at spille revy i år, men nu må vi se. Mads Nørby, direktør for Kerteminde Revyen

Stadig i tvivl

Helt i mål er revyerne dog ikke. Der er stadig tvivlsspørgsmål, og derfor retter Lars Arvad på vegne af RevyDanmark senere i dag spørgsmål til Kulturminister Joy Mogensen for at få præciseret aftalen.

Revyerne er nemlig i tvivl om, hvordan de aktiverer pakken. Skal regeringen lukke revyerne ned, eller skal revyerne vente på, at forsamlingsforbuddet reguleres.

- Vi mangler nogle svar. Må vi selv aflyse, fordi vi ikke kan blive klar, eller skal vi have et påbud. Det spørger vi ind til senere i dag, siger Lars Arvad.

Det ligger dog fast, at revyerne vil overleve, idet at 80 procent af de faste udgifter bliver dækket af pakken. Det er for eksempel bindende løn til skuespiller, teltmand og så videre, som der altså dækkes 80 procent af af.

- Revyerne får nok et lille minus, men går ikke konkurs, siger Lars Arvad.