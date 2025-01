Søndagen byder på smukt men koldt vejr

Gennem årtier har Avlsgården i Nyborg dannet rammer om private fester, men i 2022 stod det klart at praksissen med at udleje kommunale lokaler til private fester er ulovlig.

Nu ser det ud til at det folkekære hus skal rives helt ned. I et udbud fra Nyborg Kommune står der nemlig, at grunden hvorpå huset står sættes i udbud til et boligprojekt. Kommunen regner selv med at skulle have 4,5 millioner for 13.305 kvadratmeter.

For at aflægge et bud på grunden skal man medsende en skitse af, hvad man vil bruge grunden til.

Budrunden løber frem til 10. marts 2025 klokken 12, fremgår det.