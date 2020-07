Spædbørn søges til nyt forskningsprojekt på OUH

Hævelse, rødme og feber.

Det kan være nogle af de bivirkninger, der er ved de nuværende vacciner mod meningitis. Derfor er der blevet udviklet en ny - og forhåbentligt - mere effektiv vaccine, og OUH søger nu sunde og raske spædbørn, der kan teste den.

Læs også Håbefulde stik: Kan gammel vaccine forebygge alvorlig sygdom med Covid-19?

- Vores håb er, at vaccinen bliver et bedre alternativ til de vacciner, vi har i forvejen. Og at den er mere effektiv og giver færre bivirkninger, siger Isik Somuncu Johansen, professor og overlæge på Infektionsmedicinsk Afdeling på OUH.

Om Meningitis Meningitis, hjernehindebetændelse, er en alvorlig sygdom, der kan ramme hvem som helst - uanset alder. Sygdommen skyldes betændelse med bakterier eller virus i de hinder, som dækker hjernen. Uden øjeblikkelig behandling kan sygdommen føre til alvorlige skader som døvhed og hjerneskade, og i værste tilfælde være dødelig. Kilde: Sundhed.dk Se mere

Nuværende vacciner har bivirkninger

De nuværende vacciner mod meningitis kan give rødme og hævelse på stikkestedet, og nogle børn kan også få feber. Det vil man gerne forbedre med den nye vaccine.

Planen er at holde skarpt øje med deltagerne i projektet for at finde ud af, hvilke bivirkninger og effekt vaccinen har.

- Forældre, der er med i forsøget, får en dagbog, hvor de registrerer barnets temperaturer og forandringer på stikkestedet, siger Isik Somuncu Johansen.

Det er egentlig en meningokok-vaccine, der beskytter mod meningokok-bakterien, som er årsagen til den meget smitsomme sygdom meningitis. Der er få tilfælde om året, og derfor indgår vaccinen ikke i børnevaccinationsprogrammet i Danmark.

Læs også Forskere undersøger: Beskytter vaccine for andre sygdomme mod covid-19?

Overlægen forklarer, at denne meningokok-bakterie mest rammer små børn, hvorfor de nu tester den på spædbørn.

Det er frivilligt at deltage i forskningsprojektet, og man skal blot kontakte OUH's infektionsmedicinsk forskningsenhed, hvis man vil have mere information om projektet.