Spænding før Novo-møde: Nu kan giganten begynde så småt

Sidste dag i februar fik Novo Nordisk tilladelse til at begynde at plante erstatningsnatur, flytte et 10 kilovolt kabel, begynde at opbygge skurvogns-by samt at etablere en transformerstation til byggestrøm. Dermed er giganten et skridt tættere på at etablere sig i Odense, lyder det fra Søren Windell, der er konservativ rådmand for By- og Kulturforvaltningen i Odense

- Jeg synes, man skal se det som et skridt i den rigtige retning, siger han og understreger samtidig, at der stadig tales om "hvis" og ikke "når" Novo Nordisk flytter ind.

Men projektet er ikke desto mindre enormt:



154.000 kvadratmeter bygninger.

3.000 biler og 364 lastbiler til og fra området i døgnet.

Gjort op i tal fra miljøvurderingen, er der tale om en mastodont, hvis planerne bliver en realitet.

Interessen for projektet er da heller ikke til at tage fejl af. Over 700 interesserede har tilmeldt sig borgermødet, der mandag aften skal danne rammen om information, spørgsmål, bekymringer og generel nysgerrighed til byggeriet og driften af Novo Nordisk seneste udbygning i Danmark.

Lige nu er miljøkonsekvensvurderingen i høring i otte uger. En vurdering, der kortlægger, hvilke konsekvenser byggeriet og driften vil have for det omkringliggende område, hvor der blandt andet findes paragraf 3 naturområder i form af fredet skov og flagermus.

Gigantens indtog

Intet er dog endnu afgjort, for underskriften på køb af den 84 hektar store grund i Tietgen Nord mangler. Men bliver der underskrevet en aftale, så vil den omkringliggende infrastruktur også skulle have en omgang. Det drejer sig blandt andet om Ring 3, der i forvejen belastes af mange trafikanter dagligt, som vil skulle undergå en udbygning, siger Søren Windell.

- Hvis salget går igennem, så er vi forpligtet til, at Ring 3 og anden infrastruktur kommer til at fungere. Det gælder også motorvejen og ramperne til og fra. Så det skal hele vejen rundt sikres, at folk kan komme frem og tilbage. Samtidig skal det sikres, at resten af byen stadig fungerer. Så det vil kræve kommunale investeringer, det vil det, siger han.

Søren Windell er den ansvarlige rådmand for salget, men kan endnu ikke komme nærmere, hvornår de første reelle spader til byggeriet kommer i jorden.

- Jeg håber, vi er klar inden sommerferien. Men vi skal have respekt for, at der er tale om en virksomhed, der skal beslutte, om den vil det her. Jeg synes, det sidder lidt i kroppen at Facebook pludseligt lukkede sit byggeri - så her skal vi være sikre på, at vi kommer ordentligt på vej.

I begyndelsen af februar blev miljøvurderingsrapporten sendt i høring i otte uger, og indtil videre har der ikke været andet end to svar. Det ene fra Vejdirektoratet, som ikke har nogen bemærkninger og det andet fra Cyklistforbundet.

Her peger man på, at der bør tænkes langt flere cykel-veje ind i det infrastrukturelle arbejde, der skal sikre flydende trafik til området i Tietgen Nord.

Der er fortsat godt fire uger tilbage af høringsperioden, hvor parter kan give deres besyv til miljøvurderingsrapporten.