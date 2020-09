Spaghetti, strik og salmer: Hvad skal kirken tilbyde dig?

Kom til Dialog & Mad i Otterup Hvad skal der til, for at du vil bruge kirken i dit lokalområde mere? Mathilde Dalskov og resten af TV 2 Fyn Event inviterer til aftensmad i Otterup Kirke mandag den 14. september klokken 17-18. Book din billet nederst.

Op al den ting, som Gud har gjort.

Først en sang i kirkens rum. Så en beretning fra Biblen fortalt i børnehøjde. Og til sidst en god omgang spaghetti med kødsovs i sognehuset.

Sådan ser programmet ofte ud i Fredens Kirke i Odense, og det er et hit for børnefamilierne.

Familien er blevet mæt, børnene har leget og kirken har haft selskab af en lidt anden kirkegæst end vanligt.

Og det er blot et af de arrangementer og alternative gudstjenester, der gør, at bykirken er velbesøgt. Det mener formanden for menighedsrådet i kirken.

- De lokale føler en tilknytning til kirken. Selv for borgere, der ikke er kirkevante, er vi er en vigtig kulturbærende institution, siger Jørgen Graulund Jørgensen.

Ifølge ham har kirken i gennemsnit flere end 1.000 besøgende på en uge.

For få engagerer sig i kirken

I næste uge skal der så vælges nye menighedsråd landet over.

Hvad er et menighedsråd? Alle folkekirker i Danmark ledes af menighedsrådet, som består af frivillige

Vælges ofte for en fireårig periode og består af 6-15 medlemmer foruden sognets præster

På Fyn er der 171 menighedsråd, og de består tilsammen af 1.263 medlemmer

Der er valg til landets menighedsråd den 15. september 2020

Kun to ud af 166 menighedsråd på Fyn havde kampvalg sidste år Se mere

Valget er hvert fjerde år og er i langt de fleste sogne et såkaldt fredsvalg, hvor der lige nøjagtigt er kandidater nok til at danne rådet. Og i en stor del af sognene er der ikke nok.

Det gælder blandt andet i Otterup Menighedsråd på det nordlige Fyn, hvor halvdelen af de nuværende medlemmer ikke stiller op til valget i næste uge.

- Vi har svært ved at trække folk til kirken, og jeg er derfor meget spændt på, hvor mange der stiller op til valget på tirsdag, siger Birgit Klinting, menighedsrådsformand i Otterup.

Kom til Dialog & Spaghetti

Men hvad ville få dig til at bruge og engagere dig i din lokale kirke?

Måske er det de børnevenlige spaghettigudstjenester, der lokker? Eller bør kirken tage flere chancer, som Faaborg Menighedsråd gjorde med Jim Lyngvilds kirkekunst med en muskuløs og veltrænet Jesus?

Som opvarmning til menighedsrådsvalgene inviterer TV 2 Fyn Event dig og flere fynske menighedsråd til en mini-udgave af Fredens Kirkes spaghettigudstjeneste.

TV 2 Fyn sætter fokus på... I de kommende dage sætter TV 2 Fyn fokus på menighedsrådsvalget den 15. september 2020.

Her skal vi sammen finde gode, konkrete løsninger på, hvordan dit lokale menighedsråd kan få dig til at komme (mere) i din lokale kirke. Arrangementet starter i Otterup Kirke klokken 17.00.

På grund af corona er der kun plads 25 personer inklusiv børn, og billetterne gives ud fra først-til-mølle-princippet. Du kan resevere en gratis billet her.