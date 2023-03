Spar masser af penge på el: Se, hvornår du kan få næsten gratis strøm

Det samme regnestykke kan du lave for din vaskemaskine. Kan du sørge for, at maskinen kører på de tidspunkter af døgnet, hvor strømmen er billigst, kan du spare hundredvis af kroner om året. Husk dog, at prisen på el varierer time for time og dag for dag.

Strøm til under ti øre

Det er også en god idé at udnytte de dage, hvor strømmen i din stikkontakt når ekstreme lavpunkter.

I løbet af 2022 er der set flere eksempler på timelange perioder, hvor strømmen i din stikkontakt koster under 10 øre per kilowatttime uden afgifter.

Selv om du naturligvis med fordel kan sætte både elbil, vaskemaskine og opvaskemaskine i gang i løbet af de timer, er det ikke muligt at udregne, hvor meget du kan spare i løbet af et år, da der er tale om spotpriser, som trods alt hører til sjældenhederne.

Hvis du vil spare yderligere, har TV 2 Fyn samlet 17 gode råd til at undgå rekordhøje elregninger.