Sparerunde: Thinkers50-arrangør mister jobbet

Bjarke Wolmar er færdig som chef for Odenses Thinkers50-satsning.

Han er blevet opsagt i sin stilling.

Bjarke Wolmar blev ansat som vækstchef i 2015 og er manden, der har stået i spidsen for Odenses store og prestigefýldte erhvervskonference Thinkers50, der har været afholdt i 2017, 2018 og 2019.

Bjarke Wolmar

- I forbindelse med efterårets omprioriteringer til demografi på velfærdsområderne nedlagde Borgmesterforvaltningen flere end 50 stillinger, hvilket også førte til en del afskedigelser - således også Bjarke Wolmar. Bjarke Wolmar er således opsagt, men ikke fratrådt, da han som mange andre kolleger loyalt fortsætter arbejdet i opsigelsesperioden. Bjarke Wolmars opsigelsesperiode udløber med udgangen af februar, oplyser stadsdirektør Stefan Birkebjerg Andersen.

Stillingen forventes ikke at blive genbesat, oplyses det.

Læs også Thinkers50: 14.500 kroner er billigt

European Business Forum/T50 i 2020 afventer politisk behandling og stillingtagen, oplyser Stefan Birkebjerg Andersen.

Odense Kommune har brugt i underkanten af seks millioner kroner på de tre Thinkers50-arrangementer.

De europæiske rettigheder til at afholde arrangementet frem til 2027 er købt for 800.000 kroner.

I 2018 deltog 320 erhvervsfolk i konferencen, i 2019 godt et par hundrede og i 2017 256 lokale og internationale erhvervsfolk. Desuden har arrangementet været tilbudt gratis til 3.000 studerende sidste år.

Ifølge Odense-borgmester Peter Rahbæk Juel er antallet af deltagende erhvervsfolk færre end forventet.

- På den anden side har de internationale foredragsholdere, der har holdt oplæg i Odense, været imponerede af den udvikling, der foregår i Odense - ikke mindst inden for robotklyngen. Det har de båret med ud i verden. Så jeg mener ikke, at vi har spildt pengene, siger Peter Rahbæk Juel.

Ifølge borgmesteren skal økonomiudvalget nu beslutte, om man vil forlænge den treårige kontrakt med European Business Forum, som udløber i år.

Ifølge byrådsmedlem Tommy Hummelmose (Kons.) er det dog en kendsgerning, at samarbejdet med Thinkers50 stopper, og at politikerne blot skal tage stilling til, hvad man eventuelt skal sætte i stedet.

Peter Revsbech, der er direktør hos Ordbogen.com, var med til at ansætte Bjarke Wolmar og sætte Thinkers50 på dagsordenen, og han er ked af, hvis arrangementet stopper.

- Jeg kan godt se, at det kniber med at få folk til at deltage, og det er dybt ulykkeligt. For arrangementet holder tårnhøj kvalitet, siger Peter Revsbech, der selv har deltaget to ud af tre gange.

Læs også Thinkers50: Tre år med kloge hoveder sikret