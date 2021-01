Specialklasse-elever ikke hjemsendt Forældre er beymrede

Er det forsvarligt at lade elever i specialklasser og specialskoler møde frem på skolen under coronanedlukningen?

Det spørgsmål har Børne- og Undervisningsmisteren søndag diskuteret på et møde med Kommunernes Landsforening og fagorganisationerne.

På specialskolen Byhaveskolen i Svendborg ser elevernes hverdag nærmest normal ud.

For mens alle elever i folkeskolen er sendt hjem for at mindske risikoen for smitte med coronavirus, er specialskole-elever undtaget og går stadig i skole.

Det skaber utryghed blandt lærere og forældre til speacialbørnene. Derfor har Børne- og Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) søndag holdt møde med KL og flere fagorganisationer.

Christoffer Madsen, der er elev på Byhaveskolen, kan genkende utrygheden.

- Man er bange for, hvis man tager ud og besøger de ældre, at man smitter dem. Man er også bange for at smitte sine sine venner og lærere, hvis man har corona, siger han.

Tæt kontakt er vigtig

Det er ikke let at følge de generelle corona-restriktioner, når man underviser på en specialskole. En stor del af arbejdet på Byhaveeskolen består i at have tæt kontakt til eleverne, fortæller lærer Lone Merete Jacobsen:

- Vi har elever, der næsten kravler ovenpå os og vil kysse og kramme, og relationen vil bare lide et knæk, hvis man vil holde den her afstand og man ikke giver igen. For det er en rigtig stor del af vores arbejde. Det er ikke kun at undervise og holde afstand. Det er det her med relationen og at være tæt, og mange har rigtig meget brug for det, siger hun.

Børne- og undervisningsministeriet oplyser, at ministeren forventer at have de nye retningslinjer klar mandag.

