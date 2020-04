Spillesteder savner svar: - Er det 300 mennesker, eller er det 50?

Spredningen af coronavirus i Danmark har betydet, at alle musikfestivaler enten er udskudt eller aflyst.

Statsministeren fastlog tidligere på måneden, at der ikke ville blive tilladt større forsamlinger af mennesker henover sommeren.

Henning Harder, der er daglig leder på spillestedet Harders i Svendborg, savner samme afklaring.

- Vores frustration har været: hvad kommer der til at ske? Nu er der gået fem uger, og der er fandme sket mange ting imens, siger han.

Den daglige leder fortæller, at Harders gennem de seneste måneder har været i gang med at flytte koncerter. Til juni har Harders udendørs arrangementer, her vides det heller ikke, hvordan retningslinjerne bliver.

- Er det 300 mennesker, eller er det 50? Hvor lander den henne, den udmelding kunne vi rigtig godt tænke os at få, fortæller Henning Harder.

Svære kontrakter

Henning Harder er begejstret for, at den danske musikbranche overordnet set har taget imod forandringerne.

- Der må jeg sige, den danske musikbranche har været rigtig god. Både bands, managere og musikere har været indforstået med det, siger han.

Men Harders har også haft planlagte koncerter med udenlandske kunstnere. Nogle af bandsene vil gerne holde fast i aftalen, selvom det virker urealistisk.

- Det ville bare være rart, hvis man kunne sige, at det ikke bliver til noget. Hvis vi kan trække kortet, der hedder, at koncerterne er aflyst, vi må ikke mødes. Det ville gøre alting nemmere for os, siger Henning Harder.

Hvis de selv aflyser kan de risikere at skulle betale kunstnerne selvom, der ikke bliver spillet koncert. Det kan nemt løbe op omkring 100.000 kroner.

- Det betyder meget for en lille forening, siger Henning Harders.

PåTaget er klar til små arrangementer

Hos spillestedet PåTaget i Odense håber de også snart på svar, så de kan komme i gang med at planlægge en genåbning.

- Om det så bare er for otte gæster ad gangen og en musiker. Bare små ting vil gøre en verden til forskel, siger Andreas Hougaard, der er daglig leder af spillestedet.

Han savner selv at få lov at høre live-musik og afholde koncerter.

- Folk ved, de ikke kommer på festival, så mange sidder og har brug for noget musik. Jeg savner bare muligheden for at opleve noget igen, siger Andreas Hougaard.

Han fortæller, at han har måttet aflyse eller udskyde omkring 50 arrangementer.

Kreative tiltag

Henning Harders har dog ikke travlt med at åbne for koncerter igen lige foreløbig.

- Jeg er ikke meget for at skulle samle folk lige nu, siger han.

Den daglige leder af Harders følger sundhedsmyndighedernes retningslinjer, og heller ikke her regner han med, der er udsigt til større koncerter.

- Jeg tror ikke, der bliver åbnet for at samle folk lige foreløbig, siger han.

Nedlukningen har til gengæld, ifølge Henning Harder, vækket en stor kreativitet i Svendborgs musikliv. Han oplever musikere holde drive-in og tag-koncerter og livestreams.

- Vi vil gerne ud og gøre noget igen uden at samles.