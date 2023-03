Spiritus er ikke lÃ¦ngere politiets stÃ¸rste problem i trafikken

Selvom der er lang tid til næste julefrokostsæson, har politiet stadig travlt med at knalde påvirkede bilister.

Men når betjente fra Fyns Politi tester fynske bilister, så er det - overraskende nok - ikke spiritus i blodet, der oftest fører til sigtelser.

Bare i den forgangne weekend sigtede Fyns Politi syv personer for narkopåvirket kørsel ifølge døgnrapporten. Kun to sigtelser for spirituskørsel blev det til.

Sigtelserne faldt i Odense, Gislev, Langeskov og Nyborg. For godt en uge siden blev en 43-årig mand fra Faaborg Kommune sågar sigtet for at køre på Den Fynske Motorvej påvirket af euforiserende stoffer.

Og det er ikke et særtilfælde.

I gennemsnit sigtes godt to personer hver dag på Fyn for at føre et køretøj med euforiserende stoffer i blodet.

- Vi er rigtig kede af, at så mange bliver taget for narko- eller spirituskørsel. Alle tal over nul er høje, men det er klart, at når vi snakker to om dagen, så er det alt for højt, siger politikommissær Anders Brahe, leder af Operativ færdsel og ATK ved Fyns Politi.



Flere testes

I 2022 blev 692 sigtet for narkokørsel, mens 542 blev sigtet for spirituskørsel på Fyn.

Dermed var der 150 flere narko- end spiritussigtelser på Fyn sidste år.

Faktisk er der siden 2017 blevet rejst flere sigtelser for kørsel under påvirkning af euforiserende stoffer end for promillekørsel på landsplan.

- Tidligere testede vi kun i begrænset omfang, og grunden til at vi nu tager flere for narkokørsel, skal netop også findes i, at vi kan måle og teste bedre nu, forklarer Anders Brahe fra Fyns Politi.

Samtidig understreger politikommissæren, at det er svært at sige, om det højere antal narkosigtelser er et udtryk for, at der også er flere narkobilister.

- Vores værktøjer er bare blevet forbedret, siger Anders Brahe.

Flere bilfester

Siden 2018 er antallet af narkosigtelser steget stødt. I 2018 blev 563 sigtet på Fyn.

I 2021 toppede antallet af sigtelser på 794, mens tallet i 2022 altså var lidt mindre 692.

Politikommissær Anders Brahe peger på, at en ændring i de unges festvaner kan være medvirkende årsag til stigningen.

- Vi er ret sikre på, at unge mennesker har tillagt sig en anden en måde at feste på end tidligere. Vi ved, at unge under corona rykkede festerne ud fra boliger og over til køretøjer, siger Anders Brahe.

En udvikling, der dog i takt med samfundets genåbning skulle være på retreat.

Spiritus dominerer uheldsstatistik

Men selvom narkokørsel trækker flest sigtelser, så udgør spiritus en større andel end narko i uheldsstatistikkerne.



Mens Fyns Politi i 2022 registrerede 23 færdselsuheld med personskade, hvor føreren havde spiritus i blodet, så var der otte uheld med personskade, hvor føren var påvirket af narkotika.

I forhold til uheld uden personskade er forskellen endnu større. Her lyder antallet af uheld på 128 med spiritus i blodet og 25 med narko i blodet.

Det hænger sammen med, at narko kan måles flere uger efter, at det er indtaget.

- Der er forskel på, hvor meget man er påvirket under spirituskørsel eller narkokørsel, fordi narkoen kan være indtaget op til flere uger inden.

- Der er en klar tendens til at spirituskørsel har allerstørst indflydelse på, hvordan man kører et køretøj. Det har simpelthen større indflydelse på kørslen generelt, tilføjer Anders Brahe.



Derfor er det også et af de områder, hvor politiet sætter særligt ind med behandlingstilbud. Siden september har en tredjedel af dem, der er blevet sigtet for spirituskørsel, takket ja til at blive kontaktet af en rusmiddelkonsulent fra kommunernes rusmiddelcentre.



Og statistikken bekræfter i den grad, at der er brug for rehabiliteringsforløb.

Tal fra Vejdirektoratets Ulykkesstatistik viser nemlig, at fulde bilister i alderen 17 til 24 år er årsag til hver tredje dræbte eller alvorligt tilskadekommet i spritulykker i bil.