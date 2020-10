Spørg eksperterne: Hvad vil du vide om sundhed og sygdom?

- Når patienter går til læge, kan det være for at få en recept for en lidelse de mener at have.

Sådan lyder det fra Halvard Christian Skott, der er en af de tre eksperter, som har sagt ja til at besvare fynboernes spørgsmål om sundhed og sygdom i den kommende tid, hvor TV 2 Fyn sætter fokus på Et Sundere Syddanmark.

- Det kan være, at de pludselig mærker noget i kroppen, som gør, at de først bliver bekymret, og efter et kig på nettet bliver endnu mere bekymret, siger han og fortsætter:

- Jeg tror, at mange læger gerne vil bruges lidt mere som sundhedsrådgivere, altså til en snak omkring helbredet allerede før symptomerne opstår, og det vil jeg i hvert fald gerne her i brevkassen.

Halvard Skott gik på pension i september efter 26 år som praktiserende læge i Odense. Der er næsten ikke det symptom eller det spørgsmål, han ikke har besvaret i sin praksis. Men nu stiller han sin store medicinske viden til rådighed for os alle sammen.

Ekspert i kræft

Det samme gør Annette Raskov Kodahl, der ligesom Halvard Skott er læge. Hun er specialiseret i brystkræft og arbejder til daglig som afdelingslæge på Onkologisk afdeling på OUH.

Her møder hun patienter med alle stadier af brystkræft. Både raske kvinder, som skal i forebyggende behandling, kvinder, der har deres knude og nu skal behandles for den, og uhelbredeligt syge.

Men ud over at møde patienter, forsker Annette Kodahl også i kræft, og så har hun en ugentlig arbejdsdag på Klinik for Præcisionsmedicin, hvor hun giver patienter forsøgsbehandling.

Så Annette Kodahl er klar til besvare spørgsmål om brystkræft, men også mere overordnede spørgsmål om kræft.

- Det kan for eksempel være spørgsmål om, hvad der øger risikoen for at få kræft, foreslår Annette Kodahl og tilføjer:

- Eller hvilke typer behandlinger vi anvender, og hvordan et behandlingsforløb kan være. Men her er det vigtigt at understrege, at ikke to forløb er ens. Det er også vigtigt at vide, at man aldrig kan stille diagnosen kræft uden en vævsprøve, så det kan jeg heller ikke her.

Spørgsmål om sundhed i hverdagen

Den tredje ekspert i panelet er Claus Sloth, som også fungerer som mentor i TV 2 Fyns Sundhedsudfordringen. Han har mange års erfaring med personlig træning og er blandt andet uddannet massør, kostvejleder og snart også kognitiv terapeut.

- Hvis det her kan være med til at motivere nogle mennesker til at komme i gang med en sundere tilværelse, vil jeg gerne det, siger Claus Sloth og fortsætter:

- Jeg lever for at inspirere mennesker til at have det godt og bevæge sig mere.

Han håber at få spørgsmål, der drejer sig om hverdagsrelaterede ting.

- Det kunne være: Hvordan kan jeg spise lidt anderledes, så jeg kan tabe mig eller få mere energi? Hvordan kan jeg implementere træning i min hverdag? Hvilke øvelser kan jeg lave, som hjælper på det og det?, foreslår han og fortsætter:

- Jeg synes, det er hammerspændende at hjælpe folk med tre børn og fuldtidsjob, og som synes, det er svært at få tingene til at hænge sammen.

Sundhedsrådgiver

Halvard Skott har også tænkt over, hvilke spørgsmål, han drømmer om at besvare:

- Diagnoser vil jeg slet ikke kaste mig ud i, men hints om hvilken kommandovej, man skal gå eller råd til, hvad man selv kan gøre, inden man skal snakke med en læge. Læger vil jo også gerne give gode råd og livsstilsråd, og det vil jeg også gerne, siger han.

Som aktiv sportsudøver har Halvard Skott også i mange år interesseret sig for og videreuddannet sig inden for sportsmedicin, så han ser frem til spørgsmål fra aktive fynboer.

- Sportsudøvere kan jo for eksempel spørge: Jeg løber ti timer om ugen. Er det godt eller farligt? Er det et problem for mit helbred, at jeg løber maraton hver weekend. Og hvor meget skal man egentlig motionere for at have god samvittighed?

Knæk Cancer

Uge 43 er Knæk Cancer-uge, og Annette Kodahl håber, at det vil afføde ekstra mange spørgsmål til hende.

- Bedst er jeg jo til at besvare spørgsmål om brystkræft, men jeg håber også på mere generelle spørgsmål om kræft og måske spørgsmål til, hvordan vi ser kræftbehandlingen i fremtiden.