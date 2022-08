Spritbilist dræber kvinde ved Storebæltsbroen

En kvinde er død af de skader, hun pådrog sig, da hun lørdag blev påkørt af en spiritusbilist ved Storebæltsbroens betalingsanlæg.

Det oplyser politikommissær Tom Stysiek fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi til Ekstra Bladet.

En herboende polsk mand er varetægtsfængslet for at have forårsaget ulykken. Han vil ifølge Ekstra Bladet også blive sigtet for uagtsomt manddrab.

Det var lørdag formiddag, at manden ifølge politiet kørte hasarderet på en strækning mellem Odense og Storebæltsbroen. Efter at have passeret broen endte kørslen ved broens betalingsanlæg, hvor han kørte ind i en anden bil.

I den anden bil var den kvinde, som nu er afgået ved døden, samt kvindens mand.

Ifølge TV 2 Øst var kvinden 61 år og passager, mens manden er 63 år. Begge er fra Randers. I første omgang blev det oplyst, at de var tilset på sygehuset og slap uden livstruende skader.

Men onsdag kan politiet altså oplyse, at kvinden mandag blev erklæret død.