Spritkørsel: 32 sigtelser og 15 uheld på få uger

Politiet holder fra 15. juni til 28. juli et vågent øje på spirituskørsel med en øget kontrolindsats.

Og indtil videre er antallet af sigtelser for spritkørsel på landsplan lavere end sidste år og året inden. Det viser den foreløbige opgørelse af politiets spirituskontrol mandag.

Indtil videre er 360 personer sigtet for at køre bil, mens de var fulde. Derudover er der registreret 98 uheld, hvor føreren var påvirket af alkohol.

På Fyn er 32 personer blevet sigtet, mens der har været 15 uheld, fortæller vicepolitiinspektør hos Fyns Politi Sten Sørensen.

- Vi ligger lidt højt på Fyn med 15 uheld, det skal vi lige kigge lidt nærmere på, siger han til TV 2/Fyn.

Tror ikke på ny tendens

Fyns Politi er med 15 uheld den politikreds med det højste antal indenfor perioden. Sydsjælland og Lolland-Falster og Nordsjælland kommer efter med henholdsvis 12 og 11 uheld.

Der er alt for mange uheld og alt for mange, der kører spirituskørsel Sten Sørensen, vicepolitiinspektør hos Fyns Politi

Vicepolitiinspektøren tror dog ikke, at der er tale om en tendens, da det kun er et par mere, end politikredsen havde sidste år. Og tallet har generelt været faldende.

- Vi tror på, at der stille og roligt sker en kulturændring, fordi det bliver mere og mere uacceptablet at køre spirituskørsel, siger han.

- Men vi synes stadigvæk, at der er alt for mange uheld og alt for mange, der kører spirituskørsel.

Ny procedure under corona

Politiet har kørt en massiv informationskampagne mod spirituskørsel, men det er foregået en smule anderledes i år for at hindre coronasmitte.

Hvis der pustes i alkometeret, må det ikke bruges i 48 timer. Derfor er det ikke alle, som puster i det.

Det har vicepolitiinspektøren dog ikke oplevet som den store udfordring, da de hos politiet er vant til at lave et skøn. Han understreger også, at det ikke kun er under kampagnerne, politiet holder øje med spritbilister.

- Samtlige betjente kigger altid, når de er ude at køre, fordi vi som betjente ser, hvor skrækkeligt det kan ende, når man kører med spiritus i blodet, siger Sten Sørensen.

Spiritus, hastighed og uopmærksomhed

Straffen for spirituskørsel er de seneste år blevet skærpet, og i dag mister man bilen, hvis man to gange på tre år bliver dømt for spritkørsel.

- Der er først og fremmest tre ting, der er farlige for os ude i trafikken. Spirituskørsel, hastigheden, og så er det uopmærksomhed, siger Sten Sørensen.

Han råder alle til at få aftalt kørsel, inden der kommer våde varer på bordet.

- Og så skal man huske ikke at køre for tidligt om morgenen, hvis man har festet hele natten. Der går noget tid, før alkoholen er forbrændt, siger vicepolitiinspektøren.

Sidste år sigtede politiet 1272 personer på landsplan for spirituskørsel i juni og juli. Ud over alkoholpåvirkning tester politiet også for påvirkning af narkotika.