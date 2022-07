Spritkørsel sker ikke kun til julefrokosten: Sommer er højsæson for spritbilister

Politiet er på patrulje med ét særligt fokusområde, spirituskørsel. For de lange, lyse nætter er for mange lig med et glas vin, en øl eller en drink.

Og for nogle betyder det også, at de kører bil med for meget alkohol i blodet.

- Hver sommer har vi specielt målrettet fokus på spiritus- og narkokontrol, og det har vi, fordi alle er glade, og det er sommer. Vi er ved stranden, der er festival, og der er gang i byen, siger Sten Sørensen, der er vicepolitikommissær ved Fyns Politi.

Og så er flere tilbøjelige til at få en tår over tørsten. Derfor holder politiet i disse uger særligt øje med, at spirituspåvirkede danskere lader bilen stå.



- Det er jo ikke bare Fyns Politi, det er simpelthen en national indsats, vi har hver sommer. Og det betyder bare, at når betjentene er derude, så holder de specielt øje med det. Er der mange mennesker ned ved stranden, stopper vi lige nogle af bilerne, der kører derfra og så videre. Så vi holder specielt øje med, hvor der er mange mennesker henne, og så kigger vi på, om alt er som det skal være, siger Sten Sørensen.

FIAT fra 1. september

Den 1. september intensiverer Fyns Politi indsatsen som en del af et nyt projekt kaldet FIAT (Forebyggende indsats mod alkohol i trafikken, red.).

- Vi er i et projekt med alle ti kommuner på Fyn. Det går ud på, at når betjentene fra 1. september anholder nogen for spirituskørsel, spørger de dem, om de kunne tænke sig at blive ringet op af et rusmiddelcenter. Den kommune, hvor de bor eller en anden, det må de selv vælge, med henblik på at få noget hjælp, hvis man nu har et problem med alkohol, fortæller Sten Sørensen.

Et projekt som politiassistent, Jesper Thomsen hilser velkommen.



- Det vil da være en kæmpe fordel og også en berigelse for mig selv, at man kan tage den det skridt videre fra kun at være bussemand til også at sige: Vi vil faktisk gerne hjælpe dig videre, siger Jesper Thomsen.

Vigtigt tiltag

Og FIAT er et godt tiltag, mener Trine Ndzoboyi, der er leder af rusmiddelcenteret i Nyborg. Ofte har alkoholmisbrugere svært ved at erkende, at de har brug for hjælp.

- Når man har et overforbrug af alkohol, går der typisk mange år, inden man opdager, at man har mistet kontrollen.Og når man sidder der og er blevet stoppet, fordi man kører med promille, er det en oplagt mulighed for at få skabt en vindue til at nå en erkendelse af, at man har et problem, man godt kunne bruge noget hjælpe til at få behandling for, siger Trine Ndzoboyi.

Hun forklarer, at det typisk tager en alkoholmisbruger syv-otte år, inden han eller hun erkender, at der er et egentligt problem.

- Men når man står med en betjent, er der i hvert fald et eller andet der gør, at man måske lige overvejer en ekstra gang, om man drikker lidt for meget.