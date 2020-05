Sprogskoler trods genåbning: - Vi risikerer at skulle lukke over halvdelen af vores skoler

Anna Khablenko kommer fra Ukraine, men bor i dag i Faaborg med sin mand og to børn. I to år har hun knoklet for at blive god til det danske sprog.

- Jeg vil virkelig gerne være god til dansk, så jeg kan få et arbejde og snakke ordentligt med folk her. For otte måneder siden begyndte min mand og jeg udelukkende at tale dansk i hjemmet, og siden da er der virkelig sket noget for mig, siger hun.

Udover at Anna Khablenko dagligt taler dansk med sin danske mand, som hun flyttede til Danmark for, udviklede hun sig meget ved at gå på sprogskole i Faaborg tre gange ugentligt.

Men på grund af corona-situationen foregår både undervisning og eksamen online.

- Jeg savner mine klassekammerater, mine lærere, alting. Vi har undervisning over computeren, men det er ikke det samme som at sidde overfor folk ansigt til ansigt og snakke, forklarer hun.

Gratis danskundervisning Nyankomne udlændinge kan som en del af det danske integrationsprogram modtage tre års gratis danskundervisning. Det tilbydes til flygtninge og familiesammenførte udlændinge. Det er kommunen, som afholder udgifter i forbindelse med undervisning af udlændinge, der bor i kommunen. Staten refunderer efterfølgende 50 procent af kommunens udgifter. Kilde: ufm.dk

Genåbning er ikke nok

Selvom der er udsigt til, at sprogskolerne kan åbne op igen fra den 8. juni, er det slet ikke sikkert, at Anna Khablenko kommer tilbage til den undervisning, hun kender, mener administrerende direktør for AOF Danmark, John Meinert Jacobsen.

- Som det ser ud nu, er vi helt vildt hårdt ramt økonomisk på grund af denne her krise. Så hvis vi ikke får en hjælpepakke, vurderer jeg, at vi kan blive nødt til at lukke over halvdelen af vores centre i hele landet, siger John Meinert Jacobsen.

Fase 3 af genåbningen Fra den 8. juni bliver det muligt for en række institutioner at genåbne, men der er endnu ikke sat konkrete datoer på for, hvornår de forskellige ting åbner. Herunder hører blandt andet sprogcentre landet over, og derfor forventer AOF også at åbne for fysisk undervisning den 8. juni. Kilde: Politi.dk

AOF har 14 sprogcentre rundt omkring i landet, og de leverer undervisning til flygtninge, udlændinge, udlandske studerende, svage grupper i samfundet og folk, som kommer til landet for at arbejde.

Typisk vinder de et udbud i en kommune, som dermed giver dem ret til at undervise disse grupper i to-tre år.

Derfor er kommunerne afhængige af de privatejede sprogskoler for at kunne leve op til kravet om at kunne tilbyde danskundervisning til bestemte grupper i samfundet. Men denne ordning er kommet på prøve.

Sprogskolerne har nemlig ikke fået lovning på økonomisk erstatning, siden de som resten af landet måtte lukke den 13. marts.

Det kan mærkes for sprogcentrene og deres elever, mener administrerende direktør, AOF Danmark, John Meinert Jacobsen.

- Vi er resultatfinancieret, hvilket betyder, at vi får penge, når en elev består et forløb. Men under corona-situationen har det været svært på mange måder for vores elever at gennemføre. Cirka 20-30 procent af vores elever er for eksempel ikke mødt op til online-undervisning, fordi det er svært for dem at deltage hjemmefra, siger han.

Privatejede, men uden stor profit

Sprogskolerne har på grund af corona-situationen fået muligheden fra ministeriet til at foretage en faglig vurdering i stedet for afholdelse af fysiske modeltest.

Det betyder, at de godt kan lade en elev bestå og dermed lade personen gå videre til næste forløb, hvis underviserne vurderer, at eleven er parat.

Sprogskoler i Danmark I Danmark er det cirka halvdelen af landets sprogskoleudbydere, der er private, resten er kommunale. Det betyder, at mange kommuner er afhængige af private udbydere for at kunne gennemføre den lovmæssige sprogundervisning, som for eksempel flygtninge og udlændinge har krav på, når de kommer til landet.

Men det er desværre ikke en hjælp, som hjælper nok til, at skolerne kan fortsætte som før corona-krisen.

- Selvom vi er privatejede, er vi ikke den type virksomhed, som skal lave en kæmpe overskudsforretning. Vi skal bare have det til at køre rundt, og det er normalt det, vi gør. Derfor er der mange af vores centre, som ikke har nok på kistebunden til at komme igennem denne her krise uden økonomisk hjælp, siger John Meinert Jacobsen.

Sammen har AOF Danmark og Dansk Flygtningehjælp, som på samme måde leverer sprogundervisning, skrevet til Udlændinge- og Integrationsministeriet for at få svar på, om det kan være muligt at få en hjælpepakke, så sprogcentrene kan komme bedre gennem krisen, men de har endnu ikke fået svar.

På TV 2/Fyn har vi fulgt op på, om det kan forventes, at der kommer en hjælpepakke til sprogcentrene eller en mulighed for at åbne op før den 8. juni, men vi afventer stadig svar fra ministeriet.

