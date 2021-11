SSI anbefaler coronapas efter stigende smitte

Antallet af smittede og indlagte med covid-19 har i de seneste uger været stigende, og derfor kommer Ullum med anbefalingen.

- Det skal ses i lyset af en kraftigt stigende smitte og stigende indlæggelsestal, og at vi kigger ind i en vinter, hvor der kommer endnu mere sæsoneffekt, siger Henrik Ullum.

Alvorlig fare for at presse sygehuse

Søren Brostrøm, som er direktør for Sundhedsstyrelsen, sagde fredag eftermiddag, at sygehusene er i alvorlig fare for at blive presset til et kritisk punkt.

Brostrøm har også anbefalet, at coronapasset genindføres.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) har desuden bedt Epidemikommissionen om at se på, om covid-19 igen skal betegnes som en samfundskritisk sygdom. Både Ullum og Brostrøm er en del af kommissionen.