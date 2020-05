Står til at modtage 91 millioner kroner: - Det giver os nogle fantastiske muligheder

Hans Stavnsager (S), Faaborg-Midtfyn Kommune

- Det lyder rigtigt godt, og mere end vi havde håbet på. Vi stod over for et stort sort hul, men det her giver os et gevaldigt løft.

Søren Steen Andersen (V), Assens Kommune

- Det er en lettelse, at vi nu er igenem den kamp, vi er nogle der har kæmpet de seneste to-tre år for at få gjort opmærksom på alle skævhederne i udligningssystemet. Det er en god dag for Assens Kommune, hvor vi nu igen fremadrettet kan arbejde for at styrke velfærden.

Kenneth Muhs (V), Nyborg Kommune

- Jeg glæder mig over, at der er indgået en holdbar aftale. Med udligningsreformen får vi nu en bedre mulighed for at løse vores velfærdsopgaver i fremtiden.

Morten Andersen (V), Nordfyns Kommune

- Det er en rigtig god dag for Nordfyn. I det oprindelige udspil stod vi til 21 millioner kroner, og det er nu hævet til mere end det dobbelte. Desuden glæder det mig, at finansieringstilskuddet bliver permanent, så jeg kan kun være tilfreds med, at mit parti fik ændret på tingene.

Tonni Hansen (SF), Langeland Kommune

- Jeg er virkelig godt tilfreds, Det skal selvfølgelig ses i det lys, at vi i år har fået cirka 40 millioner kroner fra puljen fra særligt vanskeligt stillede kommuner. Det beløb kan vi så ikke forvente næste år, men vi slipper for hvert år at skulle stå med hatten i hånden ovre i ministeriet. Nu kommer pengene fast, og så får vi mulighed for at budgettere med dem fremadrettet.

Bo Hansen (S), Svendborg Kommune

- Vi er fantastisk glade for det resultat, der er kommet, her i Svendborg. 91 millioner kroner er rigtig mange penge for Svendborg og vores borgere.

Kasper Ejsing Olesen (S), Kerteminde Kommune

- På den korte bane er det rigtig glædeligt. Det håber jeg også, det bliver på den lange bane, men der skal vi ind at kigge mere på udregningerne.

Peter Rahbæk Juel (S), Odense Kommune

- Jeg er rigtig glad for, at der er landet en udligningsreform, men hvis jeg må dryppe lidt malurt i bægeret, så havde jeg gerne set, at man havde lagt sig op ad regeringens udspil. Da Venstre kom om bord, så var der noget af den sociale balance, som jeg kunne lide i regeringens udspil, der skred. Vi kan jo se, at de penge, der er forsvundet fra Odense, er havnet i for eksempel kommunerne nord for København.