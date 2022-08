Stabile sensommerdage erstattes af køligere weekendvejr

Efter nogle varme og stabile sensommerdage er der et vejrskifte på vej, og de kommende dage bliver det en smule køligere med vind og vejr fra vest.

Det fortæller vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) Trine Pedersen tidligt fredag morgen.

- Fredag starter ud med noget lidt træls vejr, men det tyder på, at der vil være bedst chance for sol og tørvejr i den vestlige del af landet, mens det primært vil være en skyet dag øst for Storebælt, siger hun.

- Hele dagen vil der være risiko for byger, der både kan være kraftige og med torden.

- Det er sådan en dag, hvor det er ualmindeligt vanskeligt at være meteorolog, tilføjer hun.

Temperaturerne fredag ligger fortsat i den pæne ende af skalaen med 20-25 grader.

- De 25 grader bliver nok i Jylland, hvor solen bryder igennem, siger meteorologen.

Nogen sol lørdag

Lørdag vil der være en pause i det såkaldte blandingsvejr, og det meste af landet vil få lidt eller nogen sol, dog måske med risiko for en enkelt let byge.

- Til aften falder alle de her skyer helt sammen, og jeg forventer, at det bliver en flot aften lørdag aften med sol til alle, siger Trine Pedersen.

Lørdagens temperaturer vil typisk ligge på omkring de 20 grader. I den østlige del af landet kan temperaturerne måske nå op på 23 grader.

- Når vi når hen til søndag, er der igen lidt ugler i mosen. Hvis man er i de østlige egne af landet, altså Sjælland og især Bornholm, vil man fortsat have sol og tørvejr, mens der desværre vil være skyer og regn og byger fra vest til resten af landet, siger meteorologen.

Temperaturerne søndag vil være de laveste i weekenden. De vil ligge på mellem 18 og 23 grader. Igen vil det være varmest mod øst.

På den anden side af weekenden peger pilen ifølge DMI igen på stigende temperaturer.