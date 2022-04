Stabilt forårsvejr på aprils sidste dag

Står man meget tidligt op lørdag, vil der kunne opleves lidt tåge og dis, men det aftager i løbet af morgenen og formiddagen.

Op ad dagen vil der i perioder være fuldstændigt skyfrit og klar blå himmel, men det gælder om at nyde dem, for i løbet af eftermiddagen vil der komme flere skyer på himlen. Det er såkaldte kumulusskyer, der sjældent indeholder regn, men det kan ske, at nogen af skyerne får bygget sig så meget op, at der kan være enkelte byger i kølvandet på det.

Der er dog ingen grund til at tage paraplyen og regntøjet med, hvis du skal udendørs.

- Mange vil opleve en tørvejrsdag, hvor der i perioder er fuld blå himmel, men hvor der i perioder også vil være kumulusskyer, siger Ellen Nybo fra TV 2 Vejret.

Lige som de foregående dage lander termometret på et sted mellem 10 og 15 grader.

Selvom vi søndag går ind i en ny måned, så fortsætter forårsvejret. De næste par dage bliver tørre, solrige og relative lune.