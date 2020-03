Stærk storm rammer Fyn torsdag morgen

Allerede fra morgenstunden rammer stormen Laura Fyn, og flere steder er det kraftige blæsevejr allerede gået i land med voldsomme vindstød.

- Der er allerede registreret vindstød af stærk stom i Odense, altså på over 30 meter i sekundet, så det er meget, meget blæsende her til morgen og formiddag, siger TV 2 Vejrets Andreas Nyholm.

Man skal derfor være opmærksom i morgentrafikken, da vinden kan give pludselige og uforudsete hændelser.

Umiddelbart ser stormen dog ikke ud til at blive værst for fynboerne. Det ventes især at være i Vest- og Nordjylland samt på Nordsjælland, hvor Laura kommer til at give flest problemer.

På Fyn ventes stormen at blive kraftigst først på dagen.

- Vi forventer vindstød op til stærk storm i morgen- og formiddagstimerne, og det er fra en vestlig retning, det vil ruske rigtig kraftigt. Specielt i forbindelse med de byger, der kommer, siger vejrværten.

Når vi kommer lidt op ad dagen vil vinden igen aftage.

- Og så vil det igen blive overvejende tørt, siger Andreas Nyholm.