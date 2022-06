Starstruck Jung har smart trick til at mødes med verdensstjernerne på festivalerne

Siden Jung fik sit gennembrud på den danske musikscene, har festivalerne været aflyst på grund af coronaviruspandemien, men nu er festivalerne tilbage, og Jung er klar til sin debut på Tinderbox i Tusindårsskoven.

- Det er en kæmpe forløsning at komme ud og spille vores musik for alle de mennesker, der lytter til det. Vi har siddet bag en skærm i to år, men vi har ikke rigtig forstået, hvor bredt vi egentlig er nået ud, siger guitarist Sigurd Boesen, der er vokset op i Middelfart.

- Vi spillede lige inden Nick Cave på Northside. Lige pludselig var han tre meter foran mig. Jeg fatter ikke, at vi er der, fortæller guitaristen.

Godt med en fodbold

Med andre ord skal de lige vænne sig til at dele scene med store stjerner og forbilleder som Nick Cave og Kashmir, men bandet har et godt trick til, hvordan de kan komme i snak med de store stjerner backstage.

- Det er rigtig godt at have en fodbold, som de lige kan komme over og sparke til. Den har virket godt, siger Michael Hovmand, der spiller keyboard i bandet.

Koncerten på Tinderbox bliver helt særlig for forsanger Jonas Jung, der fylder 30 år lørdag.

Jung, der er blevet kaldt Danmarks nye nationalorkester, er mest kendt for sange som “Blitz, baby”, “Jeg skal nok vente” og “Hun kommer tilbage”. Trioen spiller lørdag aften på Rød Scene, der er en af de to store hovedscener.

Fredag aften spillede Muse, Aqua og Kashmir koncerter, der af anmelderne er blevet kaldt “magiske”.