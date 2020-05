Starter lunt og lækkert: Men så kommer regnen bragende

Kristi Himmelfartsdag bød på masser af tørvejr og solskin, som fynboerne kunne nyde på helligdagen. Den tangent skulle fredag gerne fortsætte ud af - i hvert fald indtil om eftermiddagen. Så kommer regnen.

Allerede fra morgenen af er der mildt vejr til de morgenfriske fynboer, som bevæger sig udenfor. Tidligt på dagen klokken syv vil temperaturerne ligge på omkring 12-13 grader.

Senere på dagen kan vi være så heldige, at temperaturerne sniger sig op i nærheden af hele 21 grader.

Der kommer desværre et "men", for selvom dagen starter tørt, lunt og lækkert så kommer der regn fra vest om eftermiddagen.

Der er en lille chance for, at regnvejret først rammer klokken 19, men prognoserne er lidt usikre.

Uanset hvornår regnet kommer, så vil regnen få temperaturen til at falde igen og der er risiko for, at bygerne de kan være ganske kraftige.

Hvis vi ser bort fra det lidt skuffende vejr fredag, så kigger vi hen mod en weekend, som bliver lidt kølig, hvor temperaturerne falder. Muligvis helt ned til 13 grader.

Til gengæld så er der tørvejr og lækre temperaturer på den anden side af weekenden, som igen vil snige sig op omkring de 20 grader.