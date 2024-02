Statsminister blander sig i skoledebat: Det store flertal af børn skal beskyttes

Flere medier, herunder TV 2 Fyn, har i den seneste tid kunne berette om alvorlig grænseoverskridende adfærd på folkeskoler, herunder tilfælde af trusler og vold.

Nu kommenterer statsminister Mette Frederiksen på hændelserne på sin Facebook-profil.

- Jeg ønsker af hele mit hjerte, at alle børn får en god skolegang. Og at vi kan rumme børn i alle livssituationer – også dem der har det svært. Men, og der er et men, man kan også være så ødelæggende i sin adfærd, at det store flertal af børn skal beskyttes. Her må vi træde i karakter. Stoffer, chikane, seksuelle krænkelser og overgreb. Intet af det kan der være plads til i folkeskolen, skriver hun blandt andet i sit opslag.