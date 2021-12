Statsminister: Det går uhyggeligt hurtigt - nye tiltag overvejes

Ambitionen er, at der kan vaccineres op mod en halv million borgere om ugen fra næste uge.

- Kapaciteten skal styrkes, så den kan følge med. Fra næste uge er det myndighedernes mål, at der kan vaccineres en halv million danskere om ugen.

- Hvert et stik tæller, og det er det her, der er det allervigtigste for, at vi komme så godt igennem vinteren som muligt, siger statsministeren.

Statsministeren uddyber, at den nye variant spreder sig meget hurtigt.

33.000 smittet

Den seneste uge er mere end 33.000 personer blevet smittet med coronavirus. Særligt de indlagte, hvor antallet er firedoblet på fire måneder, holdes der øje med.

- Det er tal, vi holder skarpt øje med. Men bekymringen handler lige nu primært om den nye variant Omikron, som spreder sig hastigt.

- Det er kun lidt over en uge siden, at de første tilfælde var bekræftet. Syv dage senere var der påvist 135 tilfælde og kun to dage efter 261 smittede, siger hun.