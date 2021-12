Statsminister holder pressemøde om ny variant og styrket indsats

I begyndelsen af december ventes der en plan for, at flere kan blive revaccineret, hvilket Sundhedsstyrelsen anbefaler alle voksne at blive.

Inden længe ventes man at komme tæt på en målsætning om at kunne vaccinere 300.000 borgere om ugen.

Indkaldelsen sker, samme dag som antallet af smittede med coronavirus i Danmark har sat rekord.

Yderligere 5120 personer i Danmark har det seneste døgn fået besked om, at de er testet positive for coronavirus.

Det er det hidtil højeste for et døgn under epidemien. Det viser tal fra Statens Serum Institut (SSI).