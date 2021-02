Statsministeren: Effekt af skoleåbning afgør næste skridt i genåbning

Statsminister Mette Frederiksen (S) og regeringen "afviser ikke nogen idéer på forhånd", når det handler om de næste skridt i genåbningen af samfundet.

Men før det skridt kan tages, skal myndighederne vide, hvilken effekt det har haft på smittespredningen, at de mindste elever er kommet tilbage i skole. Det skriver statsministeren lørdag på Facebook.

Læs også Opfordrede til genåbning: Facebook lukker gruppe startet af fynsk direktør

- Om kun to uger er vinteren slut. For hver eneste dag, der går, bliver stadig flere danskere vaccinerede. Og vi er nu på vej ind i et forår, hvor vi løbende og gradvist – men forsigtigt – kan udfase stadig flere restriktioner, skriver Mette Frederiksen.

Afviser ingen idéer

Ifølge statsministeren arbejder myndigheder og eksperter lige nu på højtryk for at beregne forskellige scenarier.

- Regeringen afviser ikke nogen idéer på forhånd. Det kan være regionale og lokale genåbninger og øget anvendelse af test. Alt det drøftes også med Folketingets partier, skriver hun videre.

Læs også Lørdagens coronatal: Markante fald i to kommuner

- Samtidig er det dog for tidligt at vurdere, hvad åbningen af 0. – 4.-klasse har betydet. Det er vi nødt til at være mere sikre på, før vi kan gå videre.

Statsministeren noterer videre, at hvis det ikke var for den britiske mutation, kunne en stor del af samfundet, der i dag er omfattet af restriktioner, være åbnet op igen.

Det er ikke specificeret i opslaget, hvilke dele af samfundet statsministeren har i tankerne.

Flere forslag fra Dansk Industri

Op til weekenden har både oppositionen og erhvervsorganisationen Dansk Industri haft forskellige forslag til, hvordan regeringen igen kan lempe forskellige restriktioner.

Dansk Industri ser også gerne, at det laves en målstreg i fremtiden, hvorfra alle restriktioner løftes med undtagelse af krav om test ved indrejse.

Det skal ske, når alle i risikogrupper og over 50 år, som ønsker en vaccine, har fået det.

Læs også Seks nye kviktestcentre åbner i Odense

Oppositionen har samtidig presset på for, at der allerede nu sker en genåbning, der bliver forskellig på tværs af Danmark, alt efter hvor stor smittespredning, der er i forskellige dele af landet.

De Konservatives Søren Pape sagde fredag:

- Hvorfor skal hele Danmark straffes, fordi der er nogle få steder, hvor smitten ikke er under kontrol.