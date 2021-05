Statsministeren på fynsk rundtur: - Jeg bliver simpelthen nødt til at komme tilbage

- Men det er også skønt at se et symfoniorkester, som i aften får lov til at spille for sit publikum for første gang i mange måneder. Det er det bedste billede på, hvor vi er henne i Danmark – vi er i gang med at genåbne, heldigvis.

Et billede på en ny hverdag

For det var også netop ét af formålene med den fynske rundtur, som for første gang i mange måneder lignede en mere klassisk statsministerdag.

At tage hul på en mere almindelige hverdag sammen med resten af danskerne.

- Det er en glædens dag for rigtig mange mennesker, og det er vigtigt for mig, som selvfølgelig har været meget optaget af at løse denne her krise de seneste 14 måneder, at vi nu vender tilbage til en mere normal hverdag, siger Mette Frederiksen.